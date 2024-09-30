Дрозд о дуэте с Шичиной: «Первый совместный сезон – не время для экспериментов. Но постановки получились интересные, мы будем рады представить их публике»
Дрозд заявил, что первый сезон с новой партнершей – не время для экспериментов.
Павел Дрозд последние два года выступал с Елизаветой Шанаевой, в прошлом сезоне их танцевальный дуэт распался. Новой партнершей фигуриста стала Елизавета Шичина.
«Подготовка идет своим чередом. После сбора в Новогорске мы постарались учесть и исправить все полученные комментарии и рекомендации специалистов.
Теперь готовы пробовать свои силы в соревновательном формате. Хотим понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы подойти к этапам в оптимальной форме.
Думаю, что первый совместный сезон – не время для экспериментов. Однако постановки получились интересные, и мы будем рады представить их публике», – сказал Дрозд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости