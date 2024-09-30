Дрозд о дуэте с Шичиной: «Первый совместный сезон – не время для экспериментов. Но постановки получились интересные, мы будем рады представить их публике»

Дрозд заявил, что первый сезон с новой партнершей – не время для экспериментов.

Павел Дрозд последние два года выступал с Елизаветой Шанаевой, в прошлом сезоне их танцевальный дуэт распался. Новой партнершей фигуриста стала Елизавета Шичина.

«Подготовка идет своим чередом. После сбора в Новогорске мы постарались учесть и исправить все полученные комментарии и рекомендации специалистов.

Теперь готовы пробовать свои силы в соревновательном формате. Хотим понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы подойти к этапам в оптимальной форме.

Думаю, что первый совместный сезон – не время для экспериментов. Однако постановки получились интересные, и мы будем рады представить их публике», – сказал Дрозд.