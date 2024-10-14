Илья Малинин: «Шома Уно всегда был для меня источником вдохновения, поэтому мне очень грустно, что он ушел из спорта»
Американский фигурист Илья Малинин назвал японца Шому Уно примером для подражания.
«Летом мы вместе выступали в ледовых шоу, и я был очень расстроен, когда узнал, что он закончил соревноваться.
Я слышал, что он подумывал сделать перерыв в соревнованиях и вернуться к Олимпиаде.
Шома всегда был для меня источником вдохновения, поэтому мне очень грустно, что он ушел из спорта.
Шома для меня пример для подражания, он очень творческий фигурист, мне нравились его программы.
Он был для меня иконой. Мне грустно, что он завершил карьеру», – сказал Малинин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Number Web
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