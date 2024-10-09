«Эта программа соответствует моему возрождению в фигурном катании». Самоделкина о короткой на песню Survivor из «Лары Крофт»
«Короткая под композицию из «Лары Крофт» – Survivor, эта программа как раз соответствует моему, так сказать, возрождению в фигурном катании.
Композиция мощная, заряженная, ритмичная, чего я и хотела. Она мне приглянулась давно, но я как бы не доросла до нее ранее. А тут послушала и предложила тренерам. Сейчас пытаюсь показать образ Лары Крофт, очень много работаю над этой программой.
Произвольную мы решили сменить после чемпионата Казахстана и взяли композицию Димаша, которого здесь очень любят. Причем когда я была в группе у Светланы Владимировны Соколовской, в произвольной программе у меня была небольшая часть песни Димаша. В этот раз мы решили взять песню полностью.
Она идеально подходит под программу, под четверные, которые я планирую в дальнейшем вставлять. В общем, остановились на ней, и она мне очень нравится», – сказала 17-летняя Самоделкина, выступающая за сборную Казахстана.
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