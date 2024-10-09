Софья Самоделкина: «Очень жду поездки к Арутюняну, собрала чемоданы. С самого детства я слышала о нем очень много хорошего»

Софья Самоделкина объяснила желание тренироваться у Рафаэля Арутюняна.

Планируется, что в октябре 17-летняя фигуристка сборной Казахстана приедет на стажировку к тренеру Арутюняну в США.

– Ты ведь переехала в Астану?

– Да. На данный момент я тренируюсь здесь. В скором времени улетаю в Америку к Рафаэлю Арутюняну. Очень жду этой поездки: собрала чемоданы, возьму две пары коньков.

– Поездка надолго?

– Пока неизвестно. Думаю, будем обговаривать с Рафаэлем Владимировичем.

– Ты решила поменять тренера, переехать в Казахстан и отправиться затем поработать к Рафаэлю Арутюняну. Почему такое решение было принято и кем?

– Это совместное решение, предложенное Казахстаном. Я очень хотела тренироваться за границей, и Казахстан эту идею тоже предложил. Когда они выступили с таким предложением, я стала думать о зарубежных специалистах, смотреть результаты учеников тренеров. С самого детства я слышала очень много хорошего о Рафаэле Владимировиче.

К тому же он тренировал олимпийского чемпион Нэтана Чена, сейчас работает с Ильей Малининым, который взрывает фигурное катание. Решила, что хочу попробовать у него. Озвучила свое решение. Мне сказали, что это очень непросто, но попробуют с ним поговорить. С того момента я жила этой возможностью, – рассказала Самоделкина .