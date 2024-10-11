Татьяна Тарасова: «С удовольствием поработала бы в паре с Губерниевым. Нам надо как-то обсуждать это между собой»

Тарасова заявила, что хотела бы поработать комментатором в паре с Губерниевым.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что его неоднократно приглашали в жюри телепроекта «Ледниковый период».

«Что касается работы в паре с Дмитрием Губерниевым, то я с удовольствием попробовала бы, почему бы и нет. Странно только, что через вас этот вопрос обсуждается.

Мы с ним давно знакомы, это нам надо как-то обсуждать между собой, а не через третьи лица», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Дмитрий Губерниев: «Меня неоднократно звали в жюри «Ледникового периода». Боюсь представить, что мы с Тарасовой начали бы творить»