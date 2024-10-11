Татьяна Тарасова: «С удовольствием поработала бы в паре с Губерниевым. Нам надо как-то обсуждать это между собой»
Тарасова заявила, что хотела бы поработать комментатором в паре с Губерниевым.
Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что его неоднократно приглашали в жюри телепроекта «Ледниковый период».
«Что касается работы в паре с Дмитрием Губерниевым, то я с удовольствием попробовала бы, почему бы и нет. Странно только, что через вас этот вопрос обсуждается.
Мы с ним давно знакомы, это нам надо как-то обсуждать между собой, а не через третьи лица», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Дмитрий Губерниев: «Меня неоднократно звали в жюри «Ледникового периода». Боюсь представить, что мы с Тарасовой начали бы творить»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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