Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»

Дмитрий Губерниев назвал Татьяну Тарасову «легендой комментаторского искусства».

Тарасова будет в жюри телепроекта «Ледниковый период » в новом сезоне.

«Татьяна Анатольевна – легенда не только мирового тренерского цеха, но и мирового комментаторского искусства. Я с ней и Олегом Табаковым комментировал открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад.

Без ее репортажей фигурное катание стало пресным. Чего-то там не хватало. Сейчас слава богу, что мы наконец-то увидим и услышим Татьяну Анатольевну по крайней мере в рамках шоу, потому что она прекрасна во всех отношениях.

Я ее безумно люблю, желаю ей долгих лет жизни и продолжать совершенно блестяще комментировать. Она выдающийся человек. Молодцы, что вернули Тарасову в «Ледниковый период», а там, возможно, и дальше. Я у ее ног и буду ловить каждое ее слово», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».