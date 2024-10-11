Дмитрий Губерниев: «Меня неоднократно звали в жюри «Ледникового периода». Боюсь представить, что мы с Тарасовой начали бы творить»

Губерниев заявил, что его неоднократно звали в жюри «Ледникового периода».

Ранее стало известно, что стартовали съемки нового сезона телешоу.

«Хочу сказать о том, что меня тоже звали в жюри «Ледникового периода». Причем неоднократно, в том числе и участвовать в шоу. Но из-за того, что я сотрудник ВГТРК, не могу украсить Первый канал своим блестящим появлением.

Если бы это было возможно, даже боюсь представить, что мы начали бы творить с Татьяной Анатольевной [Тарасовой]. Это было бы сильнее «Фауста» Гете», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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