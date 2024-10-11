Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»

Меренкова и Галимов прокомментировали свое выступление на Гран-при России среди юниоров.

Пара заняла третье место на первом этапе в Москве. Они набрали за два проката 173,01 балла.

«Развитие оцениваем намного лучше, что по прокатам, что на Мемориале Панина-Коломенкина. Была проделана большая работа над произвольной программой, но немного сыграли нервы.

Больше стартов – меньше нервозности, когда выходишь на прокат. Будем стараться поддерживать эту систему и бороться со своими нервами на стартах.

Бронза – это небольшая ступень к началу сезона, дальше будем все больше наступать на эти ступеньки, стараться выше вставать на пьедестале», – сказал Даниль Галимов.

«Мы много работаем над короткой и произвольной программами, видимо, будем еще больше дорабатывать произвольную, больше накатывать ее, чтобы получалось стабильно.

У нас были вторые контрольные прокаты, потом мы поехали на Мемориал Панина-Коломенкина, сюда, сейчас будем говориться к следующему этапу в Казани.

Бронзе, конечно, мы тоже рады, но мы знаем, что можем гораздо лучше, больше набирать баллов, чище катать. Для нас это был неплохой старт», – добавила Вероника Меренкова.