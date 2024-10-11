Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
Пара заняла третье место на первом этапе в Москве. Они набрали за два проката 173,01 балла.
«Развитие оцениваем намного лучше, что по прокатам, что на Мемориале Панина-Коломенкина. Была проделана большая работа над произвольной программой, но немного сыграли нервы.
Больше стартов – меньше нервозности, когда выходишь на прокат. Будем стараться поддерживать эту систему и бороться со своими нервами на стартах.
Бронза – это небольшая ступень к началу сезона, дальше будем все больше наступать на эти ступеньки, стараться выше вставать на пьедестале», – сказал Даниль Галимов.
«Мы много работаем над короткой и произвольной программами, видимо, будем еще больше дорабатывать произвольную, больше накатывать ее, чтобы получалось стабильно.
У нас были вторые контрольные прокаты, потом мы поехали на Мемориал Панина-Коломенкина, сюда, сейчас будем говориться к следующему этапу в Казани.
Бронзе, конечно, мы тоже рады, но мы знаем, что можем гораздо лучше, больше набирать баллов, чище катать. Для нас это был неплохой старт», – добавила Вероника Меренкова.
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