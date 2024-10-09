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Траньков о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Будем думать, ставить его на Гран-при или нет – решение будем все вместе принимать»

Максим Траньков высказался о четверном выбросе Бойковой и Козловского.

На Мемориале Панина в Санкт-Петербурге Александра Бойкова и Дмитрий Козловский попыталась исполнить четверной выброс сальхов, партнерша допустила степ-аут на приземлении. На турнире они заняли второе место, победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

«На тренировках катались, делали четверной выброс в прокатах, отдельно он уже давно получается. Вот поэтому и решили рискнуть в Санкт-Петербурге. Мне кажется, на ребят немножко повлияла ошибка на первом прыжковом элементе, когда Саша в троечку выехала с двойного акселя. Потом совсем не попали в выброс. Но они могут.

И потом по сравнению с контрольными прокатами им чуть переделали музыку, элементы под этот выброс. Будем думать, ставить его на Гран-при или нет – решение будем все вместе принимать.

Не факт, что мы от него на сто процентов откажемся, просто на каких-то стартах будем катать с риттбергером, на каких-то – с четверным сальховом. На данный момент у них два варианта программы.

Они все умеют, все могут, просто нужно чистить какие-то моменты. Сейчас им от меня больше ментальная поддержка нужна, они уже профессионалы. Они хорошо работали на предсезонной подготовке, научились новым элементам.

У нас по парному катанию в группе хорошая команда собралась – Алексей Тихонов, Филипп Тарасов, Дмитрий Зобнин. Мы с Таней (Волосожар) и детьми сейчас живем в Москве, расписание для меня составлено очень удобно. Поэтому успеваю и сад, и в школу, и на утреннюю, и на дневную тренировку, и на секции детей отвезти – Лику на каток, младшего на футбол. Няни у нас нет, обычная многодетная семья», – рассказал двукратный олимпийский чемпион. 

Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМаксим Траньков
logoсборная России
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
ТАСС
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