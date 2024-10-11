Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»

Фигуристы одержали победу в соревнованиях юниорских танцевальных дуэтов.

Макаров: Очень много работали для этого, усердно тренировались, не самая легкая подготовка была к этапам, результатами довольны. Ранее выступили на чемпионате Москвы вне конкурса, потому что хотели попробовать лед, свои силы в соревновательном формате, а не тренировочном, раскататься чуть-чуть, обрести уверенность.

Горшенина: На данный момент чувствуем усталость, радость и очень хотим поблагодарить наш тренерский штаб за то, что они были с нами, поддерживали нас. Без них у нас бы ничего не получилось.

У нас добавилось больше игривых моментов в программе, появились интересные хореографические элементы и очень интересный головной убор у Ильи – маска Зорро.

Макаров: В программе ее использовать запрещено по регламенту.