Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
Фигуристы одержали победу в соревнованиях юниорских танцевальных дуэтов.
Макаров: Очень много работали для этого, усердно тренировались, не самая легкая подготовка была к этапам, результатами довольны. Ранее выступили на чемпионате Москвы вне конкурса, потому что хотели попробовать лед, свои силы в соревновательном формате, а не тренировочном, раскататься чуть-чуть, обрести уверенность.
Горшенина: На данный момент чувствуем усталость, радость и очень хотим поблагодарить наш тренерский штаб за то, что они были с нами, поддерживали нас. Без них у нас бы ничего не получилось.
У нас добавилось больше игривых моментов в программе, появились интересные хореографические элементы и очень интересный головной убор у Ильи – маска Зорро.
Макаров: В программе ее использовать запрещено по регламенту.
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