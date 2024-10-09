Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Дуэты представят ритм-танцы

10 октября на Гран-при России в Москве юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25 1-й этап «Лед Мечты» Москва Танцы на льду, КМС Ритм-танец Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. ПРИМЕЧАНИЕ : состав участников и распределение по разминкам станут известны позднее.