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  • Ксения Румянцева: «В нашей группе мы не следуем за модой и трендами при выборе музыки и постановке программ. Делаем то, что нам нравится»
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Ксения Румянцева: «В нашей группе мы не следуем за модой и трендами при выборе музыки и постановке программ. Делаем то, что нам нравится»

Тренеры рассказали о новых программах дуэта Арина Горшенина – Илья Макаров

Ксения Румянцева: При выборе музыки для новых программ мы старались найти композиции, не похожие между собой. Арине с Ильей для ритм-танца подобрали очень интересные и сложные ритмы. Один из них The Pony – смысл танца заключается в имитации езды на пони. Другие – The Stroll – танец самый медленный в данном списке. Парни и девушки становятся лицом друг другу, и одна из пар показывает остальным разные хитрые движения. И Jerk – очень динамичная часть, резкая, задающая тон: «хватит сидеть – пора танцевать». Музыка – Dream Lover, Sh-boom, Rest Petite.

На мой взгляд, выбранные ритмы ребятам идут, подходят. Арина у нас такая женственная, с мягким катанием. Илья – выразительный и надежный партнер. За лето он возмужал. Как нам кажется, получилась очень симпатичная программа.

Произвольный танец на саундтрек из фильма «Маска Зорро». Это их стиль. Ребята чувствуют музыку и умеют выражать ее на льду.

Екатерина Волобуева: «Маска Зорро» – это моя не скатанная программа. Поясню – это моя заключительная произвольная программа в спортивной карьере. Поставила ее Ксения Геннадиевна, но по ряду причин мне не удалось показать эту программу на соревнованиях. Я всегда думала, кому из учеников можно было бы предложить эту музыку. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, Арина с Ильей воплотили эту идею. Они на самом деле могут очень здорово ее катать. <...>

Румянцева: Мы, конечно же, очень хотим, чтобы все наши пары хорошо катались. И их катание оценивали и зрители, и судьи, и техническая бригада. В нашей группе мы не следуем за модой и трендами при выборе музыки и постановке программ. Мы делаем то, что нам нравится. Чтобы подражать кому-то – такого нет. Выбрали музыку и как мы видим, что чувствуем, то в нее и вкладываем.

Волобуева: Мы стараемся подобрать музыку, поставить программу, чтобы подчеркнуть сильные стороны спортсменов.

Румянцева: Программы мы ставим сами. У нас это получается. Пока мы не видим необходимости приглашать кого-то со стороны. Были моменты, когда у нас катались Алла Лобода и Павел Дрозд. И приглашенный постановщик Бенуа Ришо делал ребятам программы. Он поставил «Малагенью» и «Чикаго». Очень запоминающиеся.

Но поставить одно, а работа над программами в течение сезона и более длительного времени – это другое. Хорошо, если все это делает один и тот же специалист. Но это не всегда получается. Мне кажется, постановщиков со стороны часто приглашают, чтобы кардинально что-то поменять, сделать другое. Пока мы смысла в этом не видим.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
Алла Лобода
logoПавел Дрозд
Ксения Румянцева
Екатерина Волобуева
Бенуа Ришо
Арина Горшенина
Илья Макаров
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