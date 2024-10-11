Медведева – журналисту на вопрос о Загитовой: «Соперницами нас считаете только вы»

Евгения Медведева ответила на вопрос и соперничестве с Алиной Загитовой.

Ранее Медведева сменила Загитову в роли ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

Сегодня в пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Ильи Авербуха , посвященная его текущим проектам, в том числе и «Ледниковому периоду ».

Журналист издания Star Hit задала Медведевой вопрос, есть ли соперничество в том, что Медведева теперь ведущая вместо Загитовой.

– Вы же считаетесь соперницами, в этом же тоже есть какое-то соперничество?

– Я даже, наверное, комментировать не буду. Скажу только так: соперницами нас считаете только вы.

У меня был прекрасный опыт ведения в 18-м году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению.

Все-таки я себя больше ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится работать в паре, пробовать много образов, я получила колоссальное удовольствие, спасибо Илье (Авербуху), за время работы на «Ледниковом периоде» как партнерша. Но в этом сезоне так, предложили – согласилась.

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