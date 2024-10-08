Двукратная чемпионка мира среди профессионалов Леонова о «Ледниковом периоде»: «Загитова как ведущая мне не очень нравится»

Чемпионка мира среди профессионалов Леонова оценила Загитову в роли ведущей.

7 октября начались съемки нового сезона шоу «Ледниковый период » с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным в качестве ведущих.

«Нет, не буду смотреть «Ледниковый период». Может, посмотрю один выпуск, пилотный проект, и больше не буду. Как-то это все одно и то же и неуместно.

Народ всегда надо развлекать, но сейчас это совершенно неуместная история, поскольку наши спортсмены никуда не выезжают, а фигурное катание не в лучшем виде, – сказала двукратная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании Елена Леонова.

«У нас продюсер – это Илья Авербух . Думаю, что в данный момент времени Женя Медведева у него в команде, и это логично пригласить ее в этом году. А [Алина ] Загитова как ведущая мне не очень нравится, честно говоря. Что касается Медведевой – посмотрим, как она ведет.

Хочу ли увидеть прокат Вали Карнавал? Нет, никаких ожиданий не имею, даже не буду смотреть ее прокат. Она мне вообще неинтересна», – добавила Леонова