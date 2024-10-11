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Авербух о Медведевой вместо Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Это хорошая позиция для стравливания, будто кого-то кто-то заменил»

Авербух высказался о том, что Загитова не будет ведущей «Ледникового периода».

Сегодня в пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Ильи Авербуха, посвященная его текущим проектам. В ней также приняла участие Евгения Медведева, которая будет вести «Ледниковый период» в этом сезоне. 

– Вопрос Илье Авербуху: почему заменили Алину Загитову? И как она отнеслась к этому решению, не расстроилась ли? И вопрос Евгении: вы же считаетесь соперницами, в этом же тоже есть какое-то соперничество? 

Авербух: У нас ведущие менялись все время. Первый проект вели Женя Плющенко с Ириной Слуцкой. Огромное количество людей вели проект за 16 лет: Настя Заворотнюк была прекрасной ведущей, Петр Чернышев. У нас был сезон, когда и Аня Щербакова проект вела, когда они с Алиной вели по одному эпизоду. Этот проект – платформа для реализации. Женя Медведева вела проект «Ледниковый период. Дети», и прекрасно его отвела, потом Алла Михеева. 

Вы так говорите «заменили», как будто бы 16 лет его вела Алина Загитова, и вдруг ее заменили. Очень странная позиция. Я понимаю, что хорошая для прессы, для высказываний, для какого-то стравливания, будто кого-то кто-то заменил. 

До этого Женя Медведева прекрасно выступала в проекте и еще не раз вернется обратно выступать. Сейчас мы в формате таком работаем. Никто никого не заменил. Алина – прекрасная ведущая, она сейчас также работает на Первом канале, у нее свои проекты, у нас свои проекты. Все хорошо. И я уверен, мы еще не раз все пересечемся. 

Медведева: Я даже, наверное, комментировать не буду. Скажу только так: соперницами нас считаете только вы. 

У меня был прекрасный опыт ведения в 18-м году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению. Все-таки я себя больше ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится работать в паре, пробовать много образов, я получила колоссальное удовольствие, спасибо Илье, за время работы на «Ледниковом периоде» как партнерша. Но в этом сезоне так, предложили – согласилась. 

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Пресс-центр «Россия сегодня»
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoЛедниковый период
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