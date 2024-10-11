Чиризано о сравнении популярности футбола и фигурного катания: «Футбол, наверное, лучше сравнивать с хоккеем»

Танцор на льду Дарио Чиризано высказался о популярности футбола и фигурного катания.

«Фигурное катание — очень популярный вид спорта в России. Затрудняюсь ответить на вопрос, сравнимо ли фигурное катание с футболом по популярности, так как не очень слежу за ним. Мне кажется, это совершенно разное.

Фигурное катание — это зрелищный вид спорта, где есть технические элементы определенной сложности, но так же есть музыка и красивые костюмы.

Я бы фигурное катание сравнивал больше с художественной гимнастикой и, может, с синхронным плаванием. И тогда, по-моему, фигурное катание на первом месте по популярности среди этих видов спорта.

А футбол, наверное, лучше сравнивать с хоккеем. И на этом вопросе передаю пас Саше Галлямову», — сказал Чиризано.