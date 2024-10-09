Дарио Чиризано: «Считаю Россию своим домом. На данный момент могу сказать точно, что не откажусь от российского гражданства»

Фигурист Дарио Чиризано заявил, что не откажется от российского гражданства.

Чиризано родился в Италии, но в детстве переехал в Россию. Он выигрывал юношеские Олимпийские игры-2020 в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной. Сейчас фигурист выступает вместе с Елизаветой Пасечник.

– Много раз говорил, что считаю Россию своим домом. Ведь дом – это там, где тебе комфортно в повседневной жизни, там, где ты вырос и сформировался как личность.

– Как относишься к теме о запрете двойного гражданства?

– Да, слышал, что этот вопрос хотят рассматривать. Мне об этом сложно говорить – это юридическая сфера, а я в ней не силен. Знаю только, что двойное гражданство и второе гражданство – это разные вещи.

Что касается меня, то на данный момент могу сказать точно, что не откажусь от российского гражданства. Конечно, иметь два паспорта – определенное удобство, которое позволяет посещать другие страны, – конечно, не все, – не думая о том, что тебе нужна виза. Но в конце концов, все решаемо, – сказал Чиризано.

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