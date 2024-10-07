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Дарио Чиризано: «Я с самого начала совершенно не хотел уезжать из России. После того, как не сложилось с Цимловой, у меня не было желания оставаться в Европе»

Фигурист Дарио Чиризано заявил, что не хотел уезжать из России.

Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр-2020 вместе с Ириной Хаврониной в танцах на льду, их дуэт распался в январе 2023 года. Сейчас фигурист выступает с Елизаветой Пасечник.

– После расставания с Ирой Хаврониной ты пробовался в паре с фигуристкой из Чехии – Денисой Цимловой. Почему Чехия, ведь ты родился в Италии и у тебя наверняка есть итальянский паспорт?

– Я не искал себе другую федерацию, я искал партнершу, и так получилось, что откликнулась Дениса и она из Чехии. Мы решили попробовать кататься вместе, но, как видите, наша пара не сложилась.

– Вы тренировались с Денисой некоторое время. Для тебя было что-то отличительное в тренировках?

– Работа везде разная, но мне, если честно, сам подход к работе в России нравится больше.

– Чем?

– За границей у тебя уроки с каждым тренером отдельно. Получается, 45 минут с одним, потом с другим… А тут есть главный тренер, который ведет, и он как бы соединяет разрозненные звенья в одну цепочку. И этот подход мне нравится больше.

– После того, как не сложилось с Денисой, не рассматривал другие варианты за границей?

– Я с самого начала совершенно не хотел уезжать из России, но так как я катаюсь в паре, мне нужна была партнерша. Я пробовал встать в пару с Дашей Усачевой, но не получилось, а других вариантов не было. А я не хотел заканчивать, хотел продолжать кататься, хотел найти хорошую партнершу и двигаться вперед. Появилась возможность попробовать с Денисой. Мы попробовали. Что из этого вышло, все знают.

– Не сожалели, что не получилось?

– Мы оба понимали, что в силу обстоятельств не можем быть вместе как танцевальная пара. Но я до сих пор с Денисой отлично общаюсь. Она недавно приезжала в Питер. К сожалению, я не смог с ней увидеться, потому что мы готовились к контрольным прокатам. Но когда она приедет в следующий раз, я обязательно с ней встречусь.

У Денисы прекрасные родители. Я с ними тоже на связи. Они замечательные люди, поддерживают меня. Очень тепло приняли, когда я приехал, мне было приятно.

После того, как с Денисой не сложилось, у меня не было желания оставаться в Европе, искать кого-то там, потому что, если честно, хотелось домой. А я считаю Россию своим домом. Где бы ни родился, но вырос я все-таки в России. И очень хорошо, что мы с Лизой (Пасечник) встретились, и появилась наша пара, – рассказал Чиризано.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
logoДарья Усачева
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
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