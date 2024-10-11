Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Ли Чжэ Гын, Тунхэ выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Юноши
Произвольная программа
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
6. Константин Супаташвили (Грузия)
7. Чжао Цихань (Китай)
8. Джон Ким (Канада)
9. Пак Хен Со (Южная Корея)
10. Артур Смагулов (Казахстан)
11. Дэвид Бондарь (Канада)
Третья разминка
12. Патрик Блэкуэлл (США)
13. Ли Цзяжуй (Китай)
14. Тянь Тунхэ (Китай)
15. Ли Чжэ Гын (Южная Корея)
16. Яньхао Ли (Новая Зеландия)
17. Рио Наката (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рио Наката (Япония) – 81,55
2. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 76,10
3. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 74,08
4. Тянь Тунхэ (Китай) – 69,33
5. Ли Цзяжуй (Китай) – 64,35
6. Патрик Блэкуэлл (США) – 64,24
7. Дэвид Бондарь (Канада) – 63,98
8. Артур Смагулов (Казахстан) – 62,41
9. Пак Хен Со (Южная Корея) – 61,94
10. Джон Ким (Канада) – 60,46
11. Чжао Цихань (Китай) – 56,63
12. Константин Супаташвили (Грузия) – 56,40
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий