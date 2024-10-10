Андрей Журанков: «Костылева говорит: «Хочу как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Посмотрите, как люди ищут баланс»

Андрей Журанков усомнился в перспективах фигуристки Елены Костылевой.

Комментатор объяснил , почему считает проблемой активное исполнение элементов ультра-си юными спортсменками.

Журанков : Делая акцент в юном возрасте на технически сложных элементах, они таким образом отнимают время у шагов, катания, хореографии, пластики на льду. Я даже не говорю в зале, я говорю именно на льду. Получается, потом они вырастают – это Валиевский вариант – и у них, взрослых, остается из всех четверных, которые были, тройной аксель и, дай бог, четверной тулуп, четверной сальхов.

Да, это очень конкурентоспособный вариант на международном уровне, мы все это понимаем. Но это-то остается, однако Валиева у нас одна уникальная, мы не перестаем это повторять, а здесь не наработана та же хореография... <...>

Мои вопросы адресованы на самом деле к той тенденции, которую задала федерация через судейство и через подходы в судействе в женском одиночном катании, в девичьем одиночном катании. То есть для того, чтобы разбег-прыжок-разбег-прыжок соответствующим образом оценивать второй оценкой и занижать ее серьезно, раз вы сильно завышаете техническую оценку – вы же плюсуете эти прыжки, да, может быть, где-то даже прощая «кьюшечки», но вы же это делаете, и сейчас идет явная тенденция.

Что у нас говорит Костылева ? Костылева говорит: «А я хочу, как Трусова ». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Вот посмотри: уже одни прошли этот путь. «Нет, у меня будет свой путь, я повторю и сделаю лучше». Даже не одна Трусова прошла этот путь. Есть примеры. В итоге, что исполняла на Олимпиаде из своего арсенала Щербакова и так далее? Посмотрите, как люди ищут баланс. Зачем вы идете туда, где уже ходили?

Екатерина Боброва : Но она же говорит, что сделает лучше. Может быть, лучше она сделает в программе. Мы посмотрим.

Журанков : Суперталантливая девочка. Тоже очень классная, суперталантливая девочка. В свои годы. Но что мы получим через пять лет?

Боброва : Мы посмотрим.

Журанков : Если будет на что смотреть. Задана определенная тенденция федерацией. Поэтому получается, что такие девчонки, которые классно катаются и которыми мы восхищались в прошлом сезоне на девичьем юниорском уровне, они понимают: «Куда нам деваться-то? Мы, получается, пролезть никуда не можем».