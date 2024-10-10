  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Андрей Журанков: «Костылева говорит: «Хочу как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Посмотрите, как люди ищут баланс»
3

Андрей Журанков: «Костылева говорит: «Хочу как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Посмотрите, как люди ищут баланс»

Андрей Журанков усомнился в перспективах фигуристки Елены Костылевой.

Комментатор объяснил, почему считает проблемой активное исполнение элементов ультра-си юными спортсменками.

Журанков: Делая акцент в юном возрасте на технически сложных элементах, они таким образом отнимают время у шагов, катания, хореографии, пластики на льду. Я даже не говорю в зале, я говорю именно на льду. Получается, потом они вырастают – это Валиевский вариант – и у них, взрослых, остается из всех четверных, которые были, тройной аксель и, дай бог, четверной тулуп, четверной сальхов.

Да, это очень конкурентоспособный вариант на международном уровне, мы все это понимаем. Но это-то остается, однако Валиева у нас одна уникальная, мы не перестаем это повторять, а здесь не наработана та же хореография... <...>

Мои вопросы адресованы на самом деле к той тенденции, которую задала федерация через судейство и через подходы в судействе в женском одиночном катании, в девичьем одиночном катании. То есть для того, чтобы разбег-прыжок-разбег-прыжок соответствующим образом оценивать второй оценкой и занижать ее серьезно, раз вы сильно завышаете техническую оценку – вы же плюсуете эти прыжки, да, может быть, где-то даже прощая «кьюшечки», но вы же это делаете, и сейчас идет явная тенденция.

Что у нас говорит Костылева? Костылева говорит: «А я хочу, как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Вот посмотри: уже одни прошли этот путь. «Нет, у меня будет свой путь, я повторю и сделаю лучше». Даже не одна Трусова прошла этот путь. Есть примеры. В итоге, что исполняла на Олимпиаде из своего арсенала Щербакова и так далее? Посмотрите, как люди ищут баланс. Зачем вы идете туда, где уже ходили?

Екатерина Боброва: Но она же говорит, что сделает лучше. Может быть, лучше она сделает в программе. Мы посмотрим.

Журанков: Суперталантливая девочка. Тоже очень классная, суперталантливая девочка. В свои годы. Но что мы получим через пять лет?

Боброва: Мы посмотрим.

Журанков: Если будет на что смотреть. Задана определенная тенденция федерацией. Поэтому получается, что такие девчонки, которые классно катаются и которыми мы восхищались в прошлом сезоне на девичьем юниорском уровне, они понимают: «Куда нам деваться-то? Мы, получается, пролезть никуда не можем».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoЕкатерина Боброва
женское катание
logoАндрей Журанков
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
Елена Костылева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Шоу Евгения Плющенко «Русалочка» пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября. Выступят Трусова, Косторная, Игнатов и другие фигуристы
1538 октября, 15:23
«Предложение Валиевой поступило. Но они пока ответили «мы подождем». Авербух о «Ледниковом периоде»
367 октября, 13:36
Елена Костылева: «Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я беру с нее пример»
3725 сентября, 14:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Наката лидирует после короткой программы, Яньхао Ли – 2-й, Ли Чжэ Гын – 3-й
346 минут назад
Мухортова о группе Тутберидзе: «Прекрасные условия, люди, которые помогают тебе в осуществлении целей. Это лучшее место, куда мы могли попасть»
5сегодня, 13:12
Бранденбург об отстранении россиян: «Очень сочувствую девочкам, мне их жалко. Если бы сейчас была возможность их вернуть — было бы здорово»
1сегодня, 13:09
Швейцарская фигуристка Бранденбург: «В детстве равнялась на Щербакову, она мне очень нравится, она мой идеал»
7сегодня, 13:05
Мухортова и Евгеньев о программах: «Мы хотели «Пиратов Карибского моря», но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее»
5сегодня, 12:46
Журанков о произвольной Мишиной и Галлямова: «Они тяжело катили и не доделали ни одного движения Майкла Джексона»
23сегодня, 12:10
Медведева о любимых книгах: «Обожаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, также очень люблю «Мемуары Гейши» Голдена и «Марсианина» Брэдбери»
94сегодня, 11:51
Журанков о результатах Мемориала Панина: «Железно должен был выигрывать Семененко»
25сегодня, 11:37
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов выйдут на лед с короткими программами
18сегодня, 10:08
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
7сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
сегодня, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
477 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
285 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13