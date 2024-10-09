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Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут ритм-танцы

10 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Китае.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Уси, Китай

Танцы на льду 

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Вторая разминка

6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

8. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

Третья разминка

10. Эллиана Пил – Итан Пил (США) 

11. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада)

Четвертая разминка

14. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)

17. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция)

18. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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logoГран-при среди юниоров
Эллиана Пил
Итан Пил
Хлоя Нгуен
Брендан Джианг
Дилан Кейн
Оливия Илин
Сара Кишимото
Ацухико Тамура
Амбр Перрье-Джанезини
Самюэль Бланк-Клаперман
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