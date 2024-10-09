Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут ритм-танцы

10 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Китае.

Гран-при среди юниоров 7-й этап Уси, Китай Танцы на льду Ритм-танец Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Вторая разминка 6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) 8. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) Третья разминка 10. Эллиана Пил – Итан Пил (США) 11. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада) Четвертая разминка 14. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) 16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) 17. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция) 18. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)