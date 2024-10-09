Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут ритм-танцы
10 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Китае.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
8. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
Третья разминка
10. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
11. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада)
Четвертая разминка
14. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
17. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция)
18. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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