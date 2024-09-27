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Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли покажут произвольные танцы

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Третья разминка

9. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)

10. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)

11. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США)

12. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)

13. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

Четвертая разминка

14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

15. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)

16. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)

17. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

18. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

После ритм-танца

1. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 65,85

2. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 63,96

3. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 63,67

4. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 62,21

5. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 56,26

6. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 54,02

7. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия) – 51,58

8. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США) – 51,41

9. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада) – 51,17

10. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия) – 51,16

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
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logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
сборная Польши
Катарина Вольфкостин
Димитри Царевски
Бенджамин Старр
Сандрин Готье
Кентен Тьерен
Яли Педерсен
Николас Бюлоу
Массимилиано Буччарелли
Лаура Финелли
Дания Муаден
Тео Биго
София Довгаль
Виктор Кулеша
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