Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли покажут произвольные танцы
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Третья разминка
9. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)
10. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)
11. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США)
12. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)
13. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
Четвертая разминка
14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
15. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
16. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)
17. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
18. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
После ритм-танца
1. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 65,85
2. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 63,96
3. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 63,67
4. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 62,21
5. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 56,26
6. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 54,02
7. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия) – 51,58
8. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США) – 51,41
9. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада) – 51,17
10. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия) – 51,16
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