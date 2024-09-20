Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Гримм и Савицкий, Абоян и Веселухин, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы
4-й этап
Анкара, Турция
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Третья разминка
11. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)
12. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)
13. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)
14. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция)
15. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
Четвертая разминка
16. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция)
17. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
18. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
19. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
20. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
Положение после ритм-танца
1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,63
2. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 61,80
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 60,89
4. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 60,85
5. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция) – 59,15
6. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 54,03
7. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция) – 53,21
8. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия) – 50,72
9. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция) – 49,91
10. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 47,56
11. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия) – 47,54
12. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада) – 47,51
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