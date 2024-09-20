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Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Гримм и Савицкий, Абоян и Веселухин, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы

21 сентября на юниорском Гран-при в Анкаре определятся чемпионы в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Третья разминка

11. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) 

12. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)

13. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)

14. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция)

15. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

Четвертая разминка

16. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция)

17. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

18. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

19. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

20. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

Положение после ритм-танца

1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,63

2. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 61,80

3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 60,89

4. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 60,85

5. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция) – 59,15

6. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 54,03

7. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция) – 53,21

8. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия) – 50,72

9. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция) – 49,91

10. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 47,56

11. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия) – 47,54

12. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада) – 47,51

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
танцы на льду
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logoГран-при среди юниоров
Алиса Овсянкина
Дарья Гримм
Михаил Савицкий
Максимилиан Райе
Дилан Кейн
Амбр Перрье-Джанезини
Самюэль Бланк-Клаперман
Ирина Подгайная
Артем Коваль
Даниил Веселухин
Хана Мария Абоян
София Безносикова
Макс Лелу
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