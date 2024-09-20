Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Гримм и Савицкий, Абоян и Веселухин, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы

21 сентября на юниорском Гран-при в Анкаре определятся чемпионы в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция Танцы на льду Произвольный танец Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Третья разминка 11. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) 12. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция) 13. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия) 14. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция) 15. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) Четвертая разминка 16. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция) 17. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) 18. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) 19. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) 20. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) Положение после ритм-танца 1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,63 2. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 61,80 3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 60,89 4. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 60,85 5. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция) – 59,15 6. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 54,03 7. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция) – 53,21 8. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия) – 50,72 9. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция) – 49,91 10. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 47,56 11. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия) – 47,54 12. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада) – 47,51