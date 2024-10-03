Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вейон и Брэндис, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы
4 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Любляне.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Юноши
Короткая программа
Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Вторая разминка
6. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)
8. Луиза Борде – Мартен Шарден (Франция)
Третья разминка
9. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США)
10. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США)
11. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)
12. Зои Бьянки – Пьетро Рота (Италия)
Четвертая разминка
13. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
15. Ирина Пидгайная – Артем Коваль (Украина)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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