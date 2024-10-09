Елизавета Худайбердиева: «На постоянной основе тренерскую деятельность не рассматриваю»
Елизавета Худайбердиева заявила, что не рассматривает тренерскую деятельность.
5 октября Худайбердиева и Егор Базин провели мастер-класс для юных фигуристов в Казани.
«Все прошло отлично. Сложнее тренировать или тренироваться? Это абсолютно разные вещи.
На постоянной основе тренерскую деятельность не рассматриваю», — сказала Худайбердиева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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