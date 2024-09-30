  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Егор Базин: «Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали»
0

Егор Базин: «Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали»

Егор Базин признался, что хотел бы больше внимания к танцам на льду.

— Егор, твоя партнерша Лиза Худайбердиева недовольна освещением танцев. Твое мнение? И вообще — тебе нужна эта популярность?

— У меня бабушка расстраивается, что танцы по телевизору не показывают, ха-ха.

Когда мы с Соней (Евдокимовой) еще катались, нас показывали на чемпионате Европы — сейчас про танцоров в трансляциях как-то забывают. Конечно, мы бабушке организовали показ, «Яндекс.Станция», сайт Первого канала, она все знает, но...

Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали.

Перед Олимпиадой Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов) сенсационно выиграли чемпионат Европы, затем мира. Конечно, хотелось бы больше внимания к нам.

— Бабушка советы дает?

— Мнение Татьяны Анатольевны (Тарасовой) может кинуть. И злится, когда комментарии читает. Я ей в ответ говорю — не надо читать все, что пишут в интернете. Сам стараюсь абстрагироваться от комментариев, — сказал Базин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто удивил на прокатах больше Трусовой? О, их много, некоторые даже не на льду
1319 сентября, 10:25Подкасты
Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»
616 сентября, 06:23
Елизавета Худайбердиева: «Немножко подустали от программ, где любовь, мужчина-женщина, страсть. Хотим показать душевную наготу»
1115 сентября, 17:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роднина том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?»
1546 минут назад
Дрозд о дуэте с Шичиной: «Первый совместный сезон – не время для экспериментов. Но постановки получились интересные, мы будем рады представить их публике»
8сегодня, 14:27
Илья Авербух: «Баюл давно славится эпатажем и ощущением потери реальности. После 2018 года никаких диалогов с ней и предложений не было»
7сегодня, 14:25
«Пока я буду восстанавливать здоровье, вы можете насладиться нашим катанием в шоу». Косторная сообщила о пропуске части сезона
92сегодня, 14:10
Артур Минчук: «Кадырова и Миронов скатаны, готовимся выступать. Думаю, что они будут на этапах Гран-при России»
8сегодня, 13:03
Елена Чайковская: «Комментирование для меня абсолютно не новое дело. Я умею говорить, хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть»
47сегодня, 12:38
Муравьева лайкнула запись Парсеговой об участии в шоу Фетисова
161сегодня, 12:10Фото
Оксана Баюл: «Пройдя огонь, воду и медные трубы, я не превратилась в какое-то говно, которое уехало в Россию работать и просто сидит и молчит»
32сегодня, 12:09
Оксана Баюл: «Отказалась работать в России, меня все не устраивало. Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты»
38сегодня, 11:55
Евгений Плющенко: «Трофимова, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей»
30сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
528 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
828 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
1027 сентября, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
26 сентября, 16:44
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
126 сентября, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1621 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1019 сентября, 19:24