Егор Базин: «Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали»

Егор Базин признался, что хотел бы больше внимания к танцам на льду.

— Егор, твоя партнерша Лиза Худайбердиева недовольна освещением танцев. Твое мнение? И вообще — тебе нужна эта популярность?

— У меня бабушка расстраивается, что танцы по телевизору не показывают, ха-ха.

Когда мы с Соней (Евдокимовой) еще катались, нас показывали на чемпионате Европы — сейчас про танцоров в трансляциях как-то забывают. Конечно, мы бабушке организовали показ, «Яндекс.Станция», сайт Первого канала, она все знает, но...

Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали.

Перед Олимпиадой Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов) сенсационно выиграли чемпионат Европы, затем мира. Конечно, хотелось бы больше внимания к нам.

— Бабушка советы дает?

— Мнение Татьяны Анатольевны (Тарасовой) может кинуть. И злится, когда комментарии читает. Я ей в ответ говорю — не надо читать все, что пишут в интернете. Сам стараюсь абстрагироваться от комментариев, — сказал Базин.