Егор Базин: «Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали»
— Егор, твоя партнерша Лиза Худайбердиева недовольна освещением танцев. Твое мнение? И вообще — тебе нужна эта популярность?
— У меня бабушка расстраивается, что танцы по телевизору не показывают, ха-ха.
Когда мы с Соней (Евдокимовой) еще катались, нас показывали на чемпионате Европы — сейчас про танцоров в трансляциях как-то забывают. Конечно, мы бабушке организовали показ, «Яндекс.Станция», сайт Первого канала, она все знает, но...
Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали.
Перед Олимпиадой Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов) сенсационно выиграли чемпионат Европы, затем мира. Конечно, хотелось бы больше внимания к нам.
— Бабушка советы дает?
— Мнение Татьяны Анатольевны (Тарасовой) может кинуть. И злится, когда комментарии читает. Я ей в ответ говорю — не надо читать все, что пишут в интернете. Сам стараюсь абстрагироваться от комментариев, — сказал Базин.
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