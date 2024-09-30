Фигурист Базин о зарплатах в футболе: «Нормально отношусь, там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства, «Газпром» – частная компания»

Базин считает, что фигурное катание с поддержкой государства – доступный вид спорта.

– Фигурное катание считается дорогим видом спорта. Согласен? В Москве и несколько миллионов рублей в год может уходить на него.

– Ну нет, конечно! У нас столько просто не было. С момента, как тебя берут в школу, предоставляют инвентарь. Наверное, не всем и не всегда. До 11-12 лет, конечно, это было дорого. Мы катались на лезвиях «Жигули» от одиночников, Олег Иванович (Судаков) срезал пятку, округлял и передний зубчик стачивал.

А когда ты член юниорской сборной, тебе и федерация помогает, деньги на костюм выделяют. Тебя всем обеспечивают. Да, в Москве в женском одиночном ситуация наверняка другая, но говорю за себя.

Конечно, за дополнительные занятия платишь, мы скидывались группой. В Тольятти мне не нужны были бесконечные подкатки, у меня и так лучший тренер в области, куда я поеду? В первые годы накладно, но затем, если пробиваешься – фигурное катание не дорогой вид спорта. Стипендия губернатора, опять же, ставка юниорская, даже 15-20 тысяч – я получал большие деньги в свои 16 лет.

Конечно, иногда ты должен вложиться, пойти на бальные танцы. Профессионалы могут взять 10 тысяч рублей за час. Но любой труд должен оплачиваться. Если тебе это нужно, ты вкладываешь эти деньги – в конечном итоге в себя. В любом бизнесе так. Мамы в Москве на репетиторство детей тоже тратят миллионы.

Я уверен, есть намного более дорогие виды спорта, и фигурное катание со всей поддержкой государства – доступный вид спорта. Так что, когда спортсмены говорят спасибо за поддержку государству, официальным структурам – это от чистого сердца. Ну и жил я с родителями до 23-24 лет, переехал затем в Москву, а до этого меня, условно, кормили дома.

Я, кстати, абсолютно нормально отношусь к футболистам и хоккеистам. Говорят: «Вот, у них там зарплаты космические!» Но там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства.

– Спорный тезис. Разве «Зенит» так богат только из-за частных спонсоров? Или команды в регионах.

– «Газпром» же частная компания. Региональные бюджеты? Да, косвенно такое есть. Но мне кажется, что это скорее уходит на инфраструктуру, логистику, условия.

В футболе есть частные спонсоры, букмекеры – это сейчас двигатели спорта. Плюс у них тяжеленная работа, бешеные нагрузки. Заслужили. Вова Морозов в хоккейной медиалиге гоняет, он говорит – жесть как сложно по «физике», – сказал Базин .