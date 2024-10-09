11

Софья Самоделкина: «Я очень сильно хочу вернуть четверные. Сначала, правда, нужно сбросить вес»

Софья Самоделкина заявила, что ей нужно сбросить вес для восстановления прыжков.

Перед началом сезона 17-летняя спортсменка перешла из России в Казахстан.

«Я очень сильно хочу вернуть четверные. Хочу вернуть лутц, но правая нога меня очень много раз подводила. Правда, сейчас она в порядке, возможно, получится вернуть его. Но первоначальная цель – восстановить тройной аксель и четверной сальхов, которые мои «самые преданные прыжки», которые я всегда прыгала.

Сначала, правда, нужно сбросить вес. Это дается нелегко, но это возможно. Сейчас потихоньку поднимаю вверх тройные, чтобы был запас. Обычно когда выходишь в хорошем состоянии, можно начать «вкручивать».

Мне в целом не составит сложности «вкрутиться». Если я выйду на лед в хорошем состоянии и с небольшим адреналином, то с пятой-шестой попытки я могу выехать. Вопрос в том, чтобы закрепить прыжок. А просто бежать сломя голову, чтобы быстро восстановить, я не вижу в этом смысла. Повторюсь, очень хочу вернуть четверные прыжки, но пока не хочу торопиться.

Раньше я думала, что если ты прыгнешь миллион прыжков по пять оборотов, то ты будешь на пьедестале. Но это не так. Это все-таки не прыжки на льду, а фигурное катание – с грациозными позициями, спиралями, дорожками. Развитие и работа над всем этим даются мне легко, но мы стараемся и сейчас больше работаем над скольжением, чем над прыжками.

На соревнованиях была нервозность, потому что я прыгала на тренировках меньше, чем обычно. Если раньше я делала 50 прыжков, то сейчас 20. Но мне помогает и мышечная память, которая натренирована за 13 лет. Спасибо моему первому тренеру, которая создала мне мышечный каркас, который до сих пор очень хорошо меня держит. Лилия Биктагирова очень хорошо поставила меня на ноги.

У меня было достаточное количество тренеров: Лилия Айратовна Биктагирова, Сергей Дмитриевич Давыдов, Светлана Владимировна Соколовская, Евгений Викторович Плющенко. Каждый из них мне что-то дал – начиная от техники и заканчивая скольжением и презентацией», – сказала Самоделкина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
Сергей Давыдов
logoЕвгений Плющенко
logoсборная Казахстана
женское катание
logoСофья Самоделкина
Лилия Биктагирова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Софья Самоделкина: «Очень жду поездки к Арутюняну, собрала чемоданы. С самого детства я слышала о нем очень много хорошего»
212 минут назад
«Эта программа соответствует моему возрождению в фигурном катании». Самоделкина о короткой на песню Survivor из «Лары Крофт»
636 минут назад
Самоделкина о переходе в Казахстан: «Я посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела с детства»
2351 минуту назад
Тарасова о ювелирной коллекции от Туберидзе: «Думаю, это в большей степени нацелено на ее фанатов»
10сегодня, 12:18
Заявленная на турнир во Франции Анна Румак не получала открепление от ФФККР
9сегодня, 11:39
Дарио Чиризано: «Считаю Россию своим домом. На данный момент могу сказать точно, что не откажусь от российского гражданства»
16сегодня, 11:29
Софья Титова пропустит юниорскую серию Гран-при из-за перелома пальца ноги
53сегодня, 10:46
Анна Румак заявлена на французский турнир Trophee du Mont Blanc в дуэте с Антонином Эмо
9сегодня, 09:39
Трусова, Косторная и Куница выступят на шоу Плющенко «Щелкунчик» в ноябре
72сегодня, 05:26
Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений
155вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Пары выйдут на лед с короткими программами
4сегодня, 05:18
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Дуэты представят ритм-танцы
2сегодня, 05:14
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
1вчера, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
вчера, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
427 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
275 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54