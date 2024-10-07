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Самоделкина о переходе в Казахстан: «В какой-то момент я обалдела от количества новостей про себя. Когда читаешь что-то плохое, это все равно откладывается в голове»

Софья Самоделкина рассказала, как «обалдела» от новостей про свой переход.

Перед началом нового сезона фигуристка перешла из России в Казахстан. 4 октября она заняла второе место на Мемориале Дениса Тена в Астане.

– Как реагируете на то, как освещают ваш переход под казахстанский флаг российские СМИ, эксперты, тренеры?

– Это, естественно, попадается тебе на глаза. Ты сидишь в интернете, ты публичная личность, всегда обсуждать будут. Но в какой-то момент я обалдела от количества новостей про себя. Как ни зайду, ничего абсолютно не произошло в моей жизни, буквально может какой-то момент всплыть, и все это обсуждают. Я, честно говоря, растерялась в этот момент.

Когда я каталась в России и была помладше, никто из СМИ так не обращал внимания, как это произошло после смены гражданства. Но, конечно, как хорошее, так и плохое видела. Но люди то, что думают, то и пишут. Это их мнение, их решение писать, не писать.

– На вашем ментальном состоянии это как-то сказывается?

– Конечно, когда ты читаешь что-то плохое о себе, ты сколько угодно можешь говорить, что не обращаешь на это внимание, но это немного неправда, у тебя все равно это как-то откладывается в голове. Но у меня есть мои близкие и родные люди, которые говорят мне всегда правду. Горькая она или сладкая. Я ее слушаю и пытаюсь совершенствоваться, – ответила 17-летняя Самоделкина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport Plus Qazaqstan
logoсборная Казахстана
женское катание
переходы
logoСофья Самоделкина
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