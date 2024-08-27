Контрольные прокаты юниорской сборной России. Пестова и Лагутов, Жарова и Ибатуллин, Дрожжина и Тельнов, Плесовских и Желтышев покажут ритм-танцы
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Фефелова – Артем Валов
2. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
4. Влада Бердникова – Алексей Столяров
Вторая разминка
5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
8. Екатерина Богданова – Эмиль Хисанов
Третья разминка
9. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
10. Ева Плесовских – Марк Желтышев
11. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
12. Арина Горшенина – Илья Макаров
Четвертая разминка
13. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
14. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
15. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
16. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
17. Софья Гончарова – Александр Синцов
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