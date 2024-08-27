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Контрольные прокаты юниорской сборной России. Пестова и Лагутов, Жарова и Ибатуллин, Дрожжина и Тельнов, Плесовских и Желтышев покажут ритм-танцы

28 августа юниорские танцевальные дуэты представят ритм-танцы на контрольных прокатах

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Фефелова – Артем Валов

2. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

4. Влада Бердникова – Алексей Столяров

Вторая разминка

 5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

8. Екатерина Богданова – Эмиль Хисанов

Третья разминка

9. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

10. Ева Плесовских – Марк Желтышев

11. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

12. Арина Горшенина – Илья Макаров

Четвертая разминка

13. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

14. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

15. Лилия Литенко – Игнат Пахомов

16. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

17. Софья Гончарова – Александр Синцов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
танцы на льду
logoконтрольные прокаты
Евгений Артющенко
Матвей Самохин
Елизавета Малеина
Арина Горшенина
Илья Макаров
Василиса Григорьева
Полина Жарова
Ранэль Ибатуллин
Дмитрий Пекин
Мария Фефелова
Артем Валов
Ярослава Воробьева
Георгий Цымбалов
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Камилла Шарафутдинова
Родион Мурасалимов
Игнат Пахомов
Влада Бердникова
Алексей Столяров
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