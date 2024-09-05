Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами
Первенство Москвы
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Кристина Типун – Андрей Ганкевич
2. Полина Никитина – Кирилл Носарев
3. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев
4. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
5. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Вторая разминка
6. Софья Гончарова – Александр Синцов
7. Агата Монаширова – Андрей Чекин
8. Александра Финохина – Никита Иванов
9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
10. Мария Иванова – Кирилл Лихачев
Третья разминка
11. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
12. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
13. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
14. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
15. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Положение после ритм-танца
1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,92
2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 60,81
3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 56,79
4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 55,11
5. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 54,26
6. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 53,29
7. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 52,88
8. Александра Финохина – Никита Иванов – 50,88
9. Агата Монаширова – Андрей Чекин – 49,35
10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 47,33
11. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 47,17
12. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 42,58
13. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 42,57
14. Полина Никитина – Кирилл Носарев – 42,52
15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 40,76
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