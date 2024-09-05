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Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами

5 сентября на первенстве Москвы танцевальные дуэты представят произвольные танцы

Первенство Москвы

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция Mainstream. 

Первая разминка

1. Кристина Типун – Андрей Ганкевич

2. Полина Никитина – Кирилл Носарев 

3. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев 

4. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

5. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Вторая разминка

6. Софья Гончарова – Александр Синцов

7. Агата Монаширова – Андрей Чекин

8. Александра Финохина – Никита Иванов

9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

10. Мария Иванова – Кирилл Лихачев

Третья разминка

11. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин 

12. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

13. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 

14. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

15. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Положение после ритм-танца

1. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,92

2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 60,81

3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 56,79

4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 55,11

5. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 54,26

6. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 53,29

7. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 52,88

8. Александра Финохина – Никита Иванов – 50,88

9. Агата Монаширова – Андрей Чекин – 49,35

10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 47,33

11. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 47,17

12. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 42,58

13. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 42,57

14. Полина Никитина – Кирилл Носарев – 42,52

15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 40,76 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
первенство Москвы
Александра Финохина
Глеб Гончаров
Георгий Трубкин
Варвара Слуцкая
Ярослава Воробьева
Георгий Цымбалов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Полина Пантелеева
Кирилл Носарев
Евдокия Крючкова
Артем Мякишев
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
Софья Гончарова
Александр Синцов
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