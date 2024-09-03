Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Воробьева и Цымбалов представят ритм-танцы
4 сентября на первенстве Москвы дуэты выступят с ритм-танцами
Первенство Москвы
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Софья Гончарова – Александр Синцов
2. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
3. Мария Иванова – Кирилл Лихачев
4. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев
5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Вторая разминка
6. Полина Никитина – Кирилл Носарев
7. Александра Финохина – Никита Иванов
8. Кристина Типун – Андрей Ганкевич
9. Агата Монаширова- Андрей Чекин
10. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Третья разминка
11. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
12. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
13. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
14. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
15. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости