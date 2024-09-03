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Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Воробьева и Цымбалов представят ритм-танцы

4 сентября на первенстве Москвы дуэты выступят с ритм-танцами

Первенство Москвы

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Софья Гончарова – Александр Синцов

2. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

3. Мария Иванова – Кирилл Лихачев

4. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев

5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Вторая разминка

6. Полина Никитина – Кирилл Носарев

7. Александра Финохина – Никита Иванов

8. Кристина Типун – Андрей Ганкевич

9. Агата Монаширова- Андрей Чекин

10. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Третья разминка

11. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

12. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

13. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

14. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

15. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
первенство Москвы
Александра Финохина
Глеб Гончаров
Георгий Трубкин
Варвара Слуцкая
Ярослава Воробьева
Георгий Цымбалов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Полина Пантелеева
Кирилл Носарев
Евдокия Крючкова
Артем Мякишев
Софья Гончарова
Александр Синцов
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