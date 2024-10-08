Семененко о работе с хореографом из Южной Кореи: «Открыл для себя новые моменты, новые фишки. Есть у азиатских фигуристов это плавное кошачье катание»
Евгений Семененко рассказал о работе с южнокорейским хореографом Йе Джи Шин.
«Приехали на сборы, и так совпало, что там был хореограф из Южной Кореи. Поставили короткую программу. Я открыл для себя новые моменты, новые фишки.
Думаю, зрители оценили идеи моего штаба и хореографа положительно. Каждый зритель может заметить по постановке программы, какой хореограф работал с этим спортсменом.
Как мне кажется, есть у азиатских фигуристов это плавное кошачье катание. Я для себя этот момент заметил», – сказал двукратный чемпион России в интервью Первому каналу.
«Спасибо, Евгений, ты тронул мое сердце». Хореограф Йе Джи Шин опубликовала видео танца на льду с Семененко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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