Семененко о работе с хореографом из Южной Кореи: «Открыл для себя новые моменты, новые фишки. Есть у азиатских фигуристов это плавное кошачье катание»

Евгений Семененко рассказал о работе с южнокорейским хореографом Йе Джи Шин.

«Приехали на сборы, и так совпало, что там был хореограф из Южной Кореи. Поставили короткую программу. Я открыл для себя новые моменты, новые фишки.

Думаю, зрители оценили идеи моего штаба и хореографа положительно. Каждый зритель может заметить по постановке программы, какой хореограф работал с этим спортсменом.

Как мне кажется, есть у азиатских фигуристов это плавное кошачье катание. Я для себя этот момент заметил», – сказал двукратный чемпион России в интервью Первому каналу.

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