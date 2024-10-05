Семененко о попытке исполнить шесть четверных: «На тренировках удавалось, захотелось выполнить это на старте»

Семененко прокомментировал попытку исполнить 6 квадов на Мемориале Панина.

Евгений Семененко стал третьим с результатом 301,66 балла. В произвольной он попытался исполнить шесть четверных прыжков: сделал на плюсы флип, риттбергер, сальхов (с тройным тулупом), тулуп, лутц сдвоил, с сольного сальхова упал.

– Какие первые эмоции после завершения такого сумасшедшего турнира?

– Я хотел попробовать новый набор что в короткой, что в произвольной. Что-то удалось, что-то нет.

– Чье было желание попробовать такой сумасшедший набор? Что смотивировало?

– На тренировках удавалось, захотелось выполнить это на старте.

– Если говорить о позитиве, что удалось?

– Флип и риттбергер.

– Ваша инициатива была оправдана?

– Я не жалею о произошедшем.

– Была задумка на пять или на шесть?

– А вы как думаете?

– Как настроение в целом? Сильно расстроился?

– Есть положительные эмоции, есть отрицательные.

– За соперниками, которые набирали 300 баллов, следили? Что-то долетало с арены?

– На табло глянул, да. Думал уже о произвольной программе, – сказал фигурист.