Семененко о попытке исполнить шесть четверных: «На тренировках удавалось, захотелось выполнить это на старте»
Евгений Семененко стал третьим с результатом 301,66 балла. В произвольной он попытался исполнить шесть четверных прыжков: сделал на плюсы флип, риттбергер, сальхов (с тройным тулупом), тулуп, лутц сдвоил, с сольного сальхова упал.
– Какие первые эмоции после завершения такого сумасшедшего турнира?
– Я хотел попробовать новый набор что в короткой, что в произвольной. Что-то удалось, что-то нет.
– Чье было желание попробовать такой сумасшедший набор? Что смотивировало?
– На тренировках удавалось, захотелось выполнить это на старте.
– Если говорить о позитиве, что удалось?
– Флип и риттбергер.
– Ваша инициатива была оправдана?
– Я не жалею о произошедшем.
– Была задумка на пять или на шесть?
– А вы как думаете?
– Как настроение в целом? Сильно расстроился?
– Есть положительные эмоции, есть отрицательные.
– За соперниками, которые набирали 300 баллов, следили? Что-то долетало с арены?
– На табло глянул, да. Думал уже о произвольной программе, – сказал фигурист.
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