Щербакова о питании фигуристок: «Обязательно должны быть специалисты, нутрициологи, которые бы показали и научили, как сбалансированно питаться»
«В фигурном катании девочки тренируются с юного возраста, проходят все этапы своего становления, только набираются опыта. При этом многие из них голодают, боятся увидеть лишние 100 грамм на контрольном взвешивании.
Это большая проблема, поэтому я бы хотела донести, что в таком спорте обязательно должны быть специалисты, нутрициологи, которые бы показали и научили, как сбалансированно питаться», – сказала Щербакова.
Также она ответила на вопрос, трудно ли питаться в ресторане спортсмену.
«На самом деле есть, что выбрать в ресторанах. Но тоже зависит от возраста, в детстве я вовсе не следила за тем, что ела. А сейчас уже тщательнее анализируешь меню.
У меня нет запретов полных, но я стараюсь не есть бесполезных продуктов. Вообще, кухня настолько продвинулась вперед, что человек, который даже себя отграничивает в питании, все равно найдет, что ему по душе и что добавить полезное в свой рацион», – добавила фигуристка.
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