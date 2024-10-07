Илья Авербух: «Щербакова на 99% примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финал переговоров»

Анна Щербакова с высокой вероятностью примет участие в шоу «Ледниковый период».

Об этом сообщил продюсер и хореограф Илья Авербух. Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.

«Анна Щербакова на 99 процентов примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финал переговоров», – заявил Авербух.

Щербаковой 20 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.