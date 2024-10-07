17

Илья Авербух: «Щербакова на 99% примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финал переговоров»

Анна Щербакова с высокой вероятностью примет участие в шоу «Ледниковый период».

Об этом сообщил продюсер и хореограф Илья Авербух. Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.

«Анна Щербакова на 99 процентов примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финал переговоров», – заявил Авербух.

Щербаковой 20 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
logoЛедниковый период
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Репонд, Алиса Лью, Торнгрен, Риццо, Бричги, Каррейра и Пономаренко выступят на Budapest Trophy
4сегодня, 11:38
«Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Загитовой». Губерниев о ведущих «Ледникового периода»
131сегодня, 11:17
Медведева и Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода». Среди участниц – сестры Аверины и Валя Карнавал
174сегодня, 09:46
Авербух о Путине: «Такого отношения к спорту, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта не было никогда»
35сегодня, 09:06
«Я бы мог высказаться, что может и нашуметь, но меня ждут очень большие неприятности». Фигурист Пузанов о проблемах спорта в Беларуси
16сегодня, 08:36
Белорусский фигурист Пузанов о турнирах в России: «Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией»
11сегодня, 08:20
Загитова, Легков, Ромашина и другие спортсмены поздравили Путина с днем рождения
64сегодня, 07:56Видео
Самоделкина о переходе в Казахстан: «В какой-то момент я обалдела от количества новостей про себя. Когда читаешь что-то плохое, это все равно откладывается в голове»
13сегодня, 07:30
«Мне нравится «Электроник»... или «Электровеник». Малинин – на вопрос о любимом российском фильме
19сегодня, 07:15Видео
Николай Угожаев: «Малинин подписался на меня в соцсети, лайкнул – было очень приятно. Мы пока не общались, но хотелось бы с ним посоревноваться»
9сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
5вчера, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
235 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13
Самсонов после четвертого места на чемпионате Москвы: «Я устал...»
305 октября, 09:13Фото
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
4 октября, 18:37
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
4 октября, 16:52
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
14 октября, 16:37