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Анна Щербакова проведет мастер-класс в Салехарде

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс в Салехарде.

19 октября в Салехарде пройдет мероприятие «Ямальские встречи. Дети». Горожане смогут пообщаться с фигуристкой Анной Щербаковой и создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым.

Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала.

Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Комсомольская правда
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