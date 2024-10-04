Анна Щербакова проведет мастер-класс в Салехарде
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс в Салехарде.
19 октября в Салехарде пройдет мероприятие «Ямальские встречи. Дети». Горожане смогут пообщаться с фигуристкой Анной Щербаковой и создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым.
Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала.
Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Комсомольская правда
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