Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс в Салехарде.

19 октября в Салехарде пройдет мероприятие «Ямальские встречи. Дети». Горожане смогут пообщаться с фигуристкой Анной Щербаковой и создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым.

Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала.

Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.