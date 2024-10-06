Николай Угожаев: «На данный момент очень хочу сделать на соревнованиях каскад 4-4. Тем более уже исполнял его на тренировке»

Николай Угожаев хочет исполнить на соревнованиях каскад из двух четверных.

Угожаев победил на Мемориале Панина-Коломенкина с результатом 303,45 балла. Он сделал четыре четверных прыжка в произвольной программе.

– Четыре квада в одной программе – это максимальное количество или оптимальное?

– Пока оптимальное, но можно и больше, конечно.

– Обычно фигуристы отмечают, что им становится тяжелее прыгать по мере роста. Вы же не так давно сказали, что, наоборот, стали прыгать легче и увереннее, когда выросли на 10 см.

– Вырос я в первую очередь мозгами. Научился лучше настраиваться на старт, стал более спокойно и хладнокровно заходить на сложные прыжки.

– Поняли, что в них нет ничего страшного?

– Скорее, ничего сложного. Я все это прекрасно умею делать на тренировках. Значит, и на соревнованиях надо выходить и делать. <...>

– Сейчас уже два фигуриста в мире могут похвастать, что выехали четверной аксель — Илья Малинин и Владислав Дикиджи. Кто из них в большей степени вас воодушевил?

– Наверное, все-таки больше Малинин, поскольку он на соревнованиях достаточно стабильно исполняет этот прыжок. Владу я могу только пожелать удачи и тоже когда-нибудь прыгнуть аксель на турнирах.

– Чего больше хочется вам: когда-нибудь сделать четверной аксель или сразу замахнуться на пятерной прыжок?

– На данный момент очень хочу сделать на соревнованиях каскад 4-4. Тем более уже исполнял его на тренировке, – сказал фигурист.