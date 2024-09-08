«Официально Игнатова🥰». Трусова показала паспорт с новой фамилией

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (до свадьбы – Трусова) показала паспорт с новой фамилией.

В августе она вышла замуж за Макара Игнатова.

«Официально Игнатова🥰», – написала 20-летняя спортсменка в своем телеграм-канале.

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей