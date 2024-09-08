«Официально Игнатова🥰». Трусова показала паспорт с новой фамилией
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (до свадьбы – Трусова) показала паспорт с новой фамилией.
В августе она вышла замуж за Макара Игнатова.
«Официально Игнатова🥰», – написала 20-летняя спортсменка в своем телеграм-канале.
Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Игнатовой
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости