«Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой». Медведева выступит с новым показательным на Мемориале Тена
Евгения Медведева анонсировала новый показательный номер.
«Этим вечером я выступаю на Мемориале Тена. Этот номер для меня будет очень особенным, я его подготовила специально для этого мероприятия.
Думаю, сегодняшний вечер будет очень красивым, памятным довольно-таки морально сложным для меня. Надеюсь, вам понравится новый номер.
Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой», – сказала двукратная чемпионка мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгении Медведевой
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