«Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой». Медведева выступит с новым показательным на Мемориале Тена

Евгения Медведева анонсировала новый показательный номер.

«Этим вечером я выступаю на Мемориале Тена. Этот номер для меня будет очень особенным, я его подготовила специально для этого мероприятия.

Думаю, сегодняшний вечер будет очень красивым, памятным довольно-таки морально сложным для меня. Надеюсь, вам понравится новый номер.

Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой», – сказала двукратная чемпионка мира.