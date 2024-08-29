Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения».

Выпуск доступен на Rutube-канале проекта.

Участники шоу рассказывают о различных фактах и их причинах, после чего гостю предлагают угадать правильную версию.