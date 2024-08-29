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Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения».

Выпуск доступен на Rutube-канале проекта.

Участники шоу рассказывают о различных фактах и их причинах, после чего гостю предлагают угадать правильную версию.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: рутуб-канал Дар убеждения
logoсборная России
видео
женское катание
logoЕвгения Медведева
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