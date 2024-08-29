Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения».
Выпуск доступен на Rutube-канале проекта.
Участники шоу рассказывают о различных фактах и их причинах, после чего гостю предлагают угадать правильную версию.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: рутуб-канал Дар убеждения
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