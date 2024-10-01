Семененко, Мозалев, Угожаев, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев, Кагановская и Некрасов выступят на Мемориале Панина-Коломенкина
Опубликован полный список участников Мемориала Панина-Коломенкина.
Турнир пройдет со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось об участии Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Владислава Дикиджи, Глеба Лутфуллина, Анны Фроловой и других фигуристов.
Сегодня стало известно, что в турнире примут участие Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Николай Угожаев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (парное катание), Василиса Кагановская – Максим Некрасов (танцы на льду) и другие.
Полный список фигуристов, которые примут участие в соревнованиях, здесь.
Мемориал Панина-Коломенкина по фигурному катанию 2024: расписание, список участников, где смотреть, призовой фонд
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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