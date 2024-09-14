Игнатов о тренировках с Трусовой: «Каких-то сильно проблем нет. Все зависит от людей»

Макар Игнатов рассказал о совместных тренировках с супругой Александрой Трусовой.

Фигуристы вместе тренируются в академии Евгения Плющенко.

«Сложно это разделить, когда два человека вместе тренируются. Но каких-то сильно проблем нет. Ну вот, видимо, я переехал, и ФФККР решила, чтобы я не скучал, побольше всего надо в Питере сделать. Стоило приехать в Москву, чтобы потом оказаться на прокатах в Питере.

Я все равно приезжаю периодически. Какие-то праздники, еще что-то. За день до свадьбы у ребят знакомых мы были. Прямо за день до свадьбы нашей. У нас 17-го, а мы 16-го в Питере были на свадьбе.

Сложно ли на обоим со спортивным характером? Мне кажется, все индивидуально. И глупо как-то какие-то критерии, клише какие-то ставить. Все зависит от людей», — сказал Игнатов.