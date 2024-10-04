Елизавета Туктамышева: «Обожаю путешествия, но раньше с ними не совсем складывалось. Теперь собираюсь наверстать – хочу объехать всю планету»

Фигуристка Елизавета Туктамышева топ-3 стран, в которых она была.

«Обожаю путешествия, но раньше с ними не совсем складывалось. С одной стороны, из-за постоянных соревнований приходилось много ездить. С другой, «путешествиями» это назвать сложно: слишком уж интенсивной была спортивная программа.

Зато теперь собираюсь наверстать – хочу объехать всю планету.

В первую очередь [ездила раньше] на соревнования, и это было сложно. В спортивном режиме обычно вообще не удается посмотреть город: прилетела, откатала, улетела. А если есть несколько свободных дней – ты как спортсмен все равно продолжаешь соблюдать строгую дисциплину. В ресторане не поешь, гулять ночью не пойдешь. Тем более не бывает никаких походов в картинные галереи на 4 часа: после них ноги отваливаются и у вас, и у меня. Так нормально выступить на следующий день не получится.

В Барселоне я, наверное, видела только собор Гауди и буквально на секунду зашла на пляж.

Еще в таких поездках все время думаешь о предстоящих стартах. Поэтому воспоминания о любом городе у меня зависят от того, как я там выступила на соревнованиях.

В последнее время я начала путешествовать «по-настоящему»: ездить более расслабленно – и не туда, где проходят соревнования, а туда, куда хочется. И на более долгий срок.

Хотя «расслабленно» – это тоже условность: я все равно встаю рано (кому захочется пропускать завтрак в отеле?) и иду исследовать город. Обычно путешествую со своей подругой из Швейцарии, вот мы вдвоем и бегаем по музеям и достопримечательностям.

Топ-3 стран, в которых я была – Мексика, Япония и Португалия.

Мексика – просто любовь с первого взгляда: и древние пирамиды, и невероятная история, и с акулами у меня получилось поплавать, и сальсы поесть от души. Вообще, если в стране вкусная еда, проблем с ней у меня не будет.

Японию обожаю еще со времен соревновательных поездок: и Фукуока, и Хиросима, и Токио, и Осака – везде здорово.

А в Португалии понравились голубые плиточки-изразцы азулежу на стенах и общая расслабленная атмосфера. Мы объездили всю страну: были и в Порту, и в Лиссабоне, и в Синтре, и замки посмотрели, и в море искупались. Очень приятная страна, всем советую.

Из-за того, что сейчас я не участвую в соревнованиях, получается чаще ездить в любимые российские города. Например, мне нравятся Чебоксары – здесь уютно и красивая набережная. Уфа: модно и молодежно, я была в нескольких стильных галереях. В Нижнем Новгороде прекрасный центр, он чем-то похож на Петербург. Еще люблю Кисловодск, у нас там проходили сборы – как только оказываюсь в этом городе, сразу чувствую ностальгию», – сказала Туктамышева.