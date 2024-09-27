Авербух о «Народном ледниковом периоде»: «Будет Туктамышева. Возможны большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц»

Елизавета Туктамышева примет участие в проекте «Народный ледниковый период».

Об этом рассказал Илья Авербух . Ранее он анонсировал новый сезон проекта «Ледниковый период » под названием «Народный ледниковый период», в котором смогут принять участие любители.

«На данный момент из тех, кто не принимал участия, будет Лиза Туктамышева. Практически завершаются наши переговоры с Женей Тарасовой и Володей Морозовым. Но будут и те, кто уже катался. Возможны и большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц.

Это абсолютно новый формат, в «Народный ледниковый период» впервые будут попадать неизвестные люди через кастинг. Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление – попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира.

Это именно турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 50, 60 лет. Возможно, благодаря проекту «Ледниковый период». Люди разных профессий», – сказал Авербух.