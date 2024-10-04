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Чемпионат Москвы. Самсонов, Федоров, Рухин, Ковалев выйдут на лед с произвольными программами

4 октября на чемпионате Москвы по фигурному катанию мужчины разыграют медали.

Чемпионат Москвы

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15:15 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Кирилл Сарновский 

2. Андрей Анисимов

3. Андрей Мухортов

4. Никита Сенцов

5. Кирилл Андрусик

Вторая разминка

6. Кирилл Кропылев

7. Артемий Маринин

8. Артем Ковалев

9. Егор Рухин 

10. Григорий Федоров

11. Даниил Самсонов

После короткой программы

1. Даниил Самсонов – 91,83

2. Григорий Федоров – 88,67

3. Егор Рухин – 84,26

4. Артем Ковалев – 80,23

5. Артемий Маринин – 67,49

6. Кирилл Кропылев – 65,84

7. Кирилл Андрусик – 65,67

8. Никита Сенцов – 62,18

9. Андрей Мухортов – 60,11

10. Андрей Анисимов – 59,69

11. Кирилл Сарновский – 58,67

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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мужское катание
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Егор Рухин
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