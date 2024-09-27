Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли выступят с ритм-танцами
27 сентября на Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)
3. Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария)
Вторая разминка
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
6. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
7. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
8. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)
Третья разминка
9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
12. Ксения Сипунова – Мирон Корягин (Эстония)
Четвертая разминка
14. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)
15. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
16. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США)
18. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
Опубликовано: Полина Лоцик
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