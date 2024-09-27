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Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли выступят с ритм-танцами

27 сентября на Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)

3. Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария)

Вторая разминка

5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

6. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)

7. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

8. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)

Третья разминка

9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

12. Ксения Сипунова – Мирон Корягин (Эстония)

Четвертая разминка

14. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)

15. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

16. Яли Педерсен – Бенджамин Старр (США)

18. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

Опубликовано: Полина Лоцик
результаты
танцы на льду
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logoсборная Украины
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
сборная Словакии
Катарина Вольфкостин
Димитри Царевски
Бенджамин Старр
Сандрин Готье
Кентен Тьерен
Яли Педерсен
Молли Хейрсайн
Алессио Суренков-Гульчев
Массимилиано Буччарелли
Лаура Финелли
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