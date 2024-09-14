Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Абоян и Веселухин, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг выступят с произвольными танцами
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 8.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия)
2. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)
3. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея)
4. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй)
5. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг)
Вторая разминка
6. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (Канада)
7. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)
8. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
9. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
10. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
Третья разминка
11. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
12. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
13. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
14. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
15. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 68,80
2. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 64,31
3. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 60,25
4. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 58,18
5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 57,92
6. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 55,79
7. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 51,58
8. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 49,04
9. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия) – 47,43
10. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (Канада) – 46,14
11. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг) – 45,58
12. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй) – 43,87
13. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея) – 43,30
14. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан) – 37,68
15. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия) – 36,46
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