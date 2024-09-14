  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Абоян и Веселухин, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг выступят с произвольными танцами
0

Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Абоян и Веселухин, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг выступят с произвольными танцами

14 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Бангкоке дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 8.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия)

2. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан) 

3. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея)

4. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй) 

5. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг) 

Вторая разминка

6. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (Канада) 

7. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)

8. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

9. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) 

10. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

Третья разминка

11. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)

12. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

13. Эллиана Пил – Итан Пил (США) 

14. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

15. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 68,80

2. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 64,31

3. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 60,25

4. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 58,18

5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 57,92

6. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 55,79

7. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 51,58

8. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 49,04

9. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия) – 47,43

10. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (Канада) – 46,14

11. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг) – 45,58

12. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй) – 43,87

13. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея) – 43,30

14. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан) – 37,68

15. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия) – 36,46

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовано: Полина Лоцик
результаты
танцы на льду
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Казахстана
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Великобритании
logoсборная Чехии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoГран-при среди юниоров
сборная Австралии
сборная Китайского Тайбэя
Эллиана Пил
Итан Пил
Элишка Закова
Филип Менцл
Хлоя Нгуен
Брендан Джианг
Ева Бернар
Амедео Бонетто
Сара Кишимото
Ацухико Тамура
Ноэми Мария Тали
Ноа Лафорнара
Молли Хейрсайн
Алессио Суренков-Гульчев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы
7141 минуту назад
Lombardia Trophy. Гленн, Сакамото, Губанова, Эверхардт, Ватанабе, Петрыкина, Гутманн покажут произвольные программы
44 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Игнатов, Самсонов, Семененко, Алиев, Мозалев, Кондратюк представят короткие программы
1149 минут назад
Lombardia Trophy. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко покажут короткие программы
53 минуты назад
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Морозов и Чен, Несет и Маркелов, Сусис и Фирус выступят с ритм-танцами
сегодня, 02:43
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный выступят с ритм-танцами
10сегодня, 02:29
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут короткие программы
16сегодня, 02:24
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 22:00
Олег Татауров: «Дикиджи рвется в бой, уже завтра хотел прийти на лед. Если все будет хорошо, выступит на Мемориале Панина-Коломенкина»
1вчера, 20:16
Илья Малинин: «Долгое время я был сосредоточен только на прыжках, и это сдерживало мою артистическую сторону. Теперь я осмелился на большее»
17вчера, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Яньхао Ли, Наката, Чхве Ха Бин, Какиучи, Тунхэ выступят с произвольными программами
24 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
вчера, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
211 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
166 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25