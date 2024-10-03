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  • Наталья Хабибуллина: «Было тревожно брать музыку «Carmina Burana». Как говорила Нина Мозер, мы должны кататься не хуже Волосожар и Транькова»
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Наталья Хабибуллина: «Было тревожно брать музыку «Carmina Burana». Как говорила Нина Мозер, мы должны кататься не хуже Волосожар и Транькова»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о новой короткой программе.

— Ваша короткая программа «Carmina Burana» — своего рода посвящение. Как отреагировали, когда услышали, что будет посвящение Волосожар и Транькову?

Княжук: Мы чувствовали некую ответственность. Мы знаем программу Максима и Татьяны.

Хабибуллина: Было немного тревожно брать эту музыку. Как уже говорила Нина Михайловна (Мозер), мы должны кататься не хуже, чем Татьяна с Максимом. Мы постараемся, надо будет очень постараться, чтобы так получилось. С Волосожар и Траньковым не обсуждали.

— Будете ли усложняться?

Хабибуллина: На данный момент усложняться не планируем. Нужно выкатывать чисто свой контент, тогда все будет хорошо.

— Какие цели ставите на сезон?

Княжук: Главный старт — чемпионат России.

Хабибуллина: Уверенное, чистое, мощное катание.

— Нет такого, что выходите в сезон с желанием отыграться за чемпионат России?

Княжук: Очень хотелось бы. У нас осталась злость на нас самих. Это нам помогает

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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