Наталья Хабибуллина: «Было тревожно брать музыку «Carmina Burana». Как говорила Нина Мозер, мы должны кататься не хуже Волосожар и Транькова»
— Ваша короткая программа «Carmina Burana» — своего рода посвящение. Как отреагировали, когда услышали, что будет посвящение Волосожар и Транькову?
Княжук: Мы чувствовали некую ответственность. Мы знаем программу Максима и Татьяны.
Хабибуллина: Было немного тревожно брать эту музыку. Как уже говорила Нина Михайловна (Мозер), мы должны кататься не хуже, чем Татьяна с Максимом. Мы постараемся, надо будет очень постараться, чтобы так получилось. С Волосожар и Траньковым не обсуждали.
— Будете ли усложняться?
Хабибуллина: На данный момент усложняться не планируем. Нужно выкатывать чисто свой контент, тогда все будет хорошо.
— Какие цели ставите на сезон?
Княжук: Главный старт — чемпионат России.
Хабибуллина: Уверенное, чистое, мощное катание.
— Нет такого, что выходите в сезон с желанием отыграться за чемпионат России?
Княжук: Очень хотелось бы. У нас осталась злость на нас самих. Это нам помогает
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