Мозер о короткой Хабибуллиной и Княжука: «Когда я решила поставить эту программу, то позвонила Волосожар. Сказала: «Таня, я хочу маленькое дежавю»
В сезоне-2010/11 под эту музыку выступали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
«Когда я приняла решение поставить эту программу, то позвонила Тане Волосожар. Сказала: «Таня, я хочу маленькое дежавю».
Мне было интересно, потому что ребята всегда катали романтику, влюбленность – вяленько, мягенько. А я хотела проверить их в характерной работе, характерном движении.
Танюша сказала: «Хорошо, Нина Михайловна, только давайте договоримся, что они будут кататься лучше нас».
Мы пробуем много новых вещей, разных новых направлений. Очень хорошая техническая база, мы занимаемся коньковой базой, культурой. У них большой диапазон сейчас, много нового и неожиданного.
Я довольна тем, как они прокатались. Основная цель этого сезона для них – чемпионат страны. Все, что будет происходить на этапах – мы кое-что пробуем, экспериментируем, нам надо понять ребят, как им комфортнее для подводки к стартам.
Они трудятся, хотят, это был основной критерий того, что я согласилась с ними работать», – сказала Нина Мозер.
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