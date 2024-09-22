Мозер о короткой Хабибуллиной и Княжука: «Когда я решила поставить эту программу, то позвонила Волосожар. Сказала: «Таня, я хочу маленькое дежавю»

Мозер объяснила, почему поставила Хабибуллиной и Княжуку короткую «Кармина Бурана».

В сезоне-2010/11 под эту музыку выступали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

«Когда я приняла решение поставить эту программу, то позвонила Тане Волосожар. Сказала: «Таня, я хочу маленькое дежавю».

Мне было интересно, потому что ребята всегда катали романтику, влюбленность – вяленько, мягенько. А я хотела проверить их в характерной работе, характерном движении.

Танюша сказала: «Хорошо, Нина Михайловна, только давайте договоримся, что они будут кататься лучше нас».

Мы пробуем много новых вещей, разных новых направлений. Очень хорошая техническая база, мы занимаемся коньковой базой, культурой. У них большой диапазон сейчас, много нового и неожиданного.

Я довольна тем, как они прокатались. Основная цель этого сезона для них – чемпионат страны. Все, что будет происходить на этапах – мы кое-что пробуем, экспериментируем, нам надо понять ребят, как им комфортнее для подводки к стартам.

Они трудятся, хотят, это был основной критерий того, что я согласилась с ними работать», – сказала Нина Мозер.